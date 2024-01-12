В России высказались о последствиях заключенного Украиной и Британией соглашения

Депутат Новиков: соглашение Украины и Британии важно с точки зрения пиара

Заключение соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией важно для украинского президента Владимира Зеленского с точки зрения пропаганды и пиара, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о последствиях подписания документа.

«Происходит очень много событий, отвлекающих мировое внимание от Украины: ситуация вокруг Палестины, теперь ситуация вокруг Йемена. Все, кто следит за политикой, осведомлены особенностями бюджетного процесса в США и задержкой в финансировании, которое раньше было обещано Зеленскому. На этом фоне любой шаг, даже если он не будет иметь каких-то крупных последствий для Киева, но привлекающий сегодня внимание, для Зеленского очень важен с точки зрения пиара. [Поэтому] подписанное соглашение с [премьер-министром Великобритании Риши] Сунаком имеет значение», — объяснил мотив политиков Новиков.

Также депутат отметил, что для премьер-министра Великобритании соглашение с Украиной — это шанс продемонстрировать Лондон как самостоятельного игрока в мировой политике.

В этом отношении интересы руководителей двух стран сошлись в одной точке Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Что касается практической помощи, ясно, что Британия, как и в целом Запад, включая Евросоюз, включая США, постарается сделать максимум возможного для того, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше, чтобы Россия продолжала тратить на это свои финансовые, военные и другие ресурсы», — добавил он.

При этом, по словам Новикова, объем поддержки Киева со стороны Лондона в больших масштабах невозможен, потому что он будет наносить ущерб национальным интересам Великобритании.

Ранее 12 января Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет. Договор подписали Зеленский и Сунак после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

Документ носит название «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии» и будет действовать до вступления Украины в НАТО. Кроме того, договор предусматривает возможность продления после истечения срока действия.