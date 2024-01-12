Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:54, 12 января 2024Экономика

Россиян предупредили о риске дефицита популярного вида цветов

Экономист Селезнев заявил о риске нехватки роз в России из-за мятежа в Эквадоре

Фото: Reinhard Kaufhold / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Беспорядки в Эквадоре, вызванные мятежом мафиозных группировок, могут привести к риску дефицита роз в России. Об этом заявил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнев. Его слова приводит Life.

Эксперт напомнил, что в латиноамериканской стране находятся крупнейшие плантации популярного у россиян вида цветов. Более того, из-за беспорядков в Эквадоре в 2019 и 2022 годах поставки цветочной продукции сокращались на 90 процентов. Это обстоятельство тогда вызвало краткосрочную нехватку на российском рынке.

На этом фоне Селезнев не исключил, что подобная ситуации может повториться в случае эскалации мятежа. «Если ситуация там будет и дальше развиваться в негативном ключе, то вполне возможно, что мы увидим повторение известного сценария», — предположил эксперт. Чтобы избежать риска дефицита роз в долгосрочной перспективе, российским цветоводам необходимо уже сейчас начать «всерьез» заниматься импортозамещением этой продукции, заключил Селезнев.

Материалы по теме:
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
21 декабря 2023

Ранее россиян предупреждали о рисках сбоев поставок еще одного вида продукции из Эквадора. Президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина рассказала о первых поступлениях уведомлений от эквадорских экспортеров о возможном срыве сроков доставки бананов. После начала вооруженного мятежа в Эквадоре временно закрылись порты, а местные логистические агентства стали отменять выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов.

Вооруженное противостояние в Эквадоре началось 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. Спустя несколько дней побег осуществил еще один влиятельный мафиозный лидер, Фабрисио Колона Пико. После массовых столкновений с полицейскими и захвата госучреждений президент страны Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайного положения и комендантский час. Кроме того, к столице Эквадора — Кито — стянули военную технику.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

      В России высказались о подготовке Британии и Украины к историческому соглашению

      В Госдуме порассуждали о ковровых бомбардировках Киева

      Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

      Еще один российский фехтовальщик заявил о желании получить гражданство США

      Аналитик объяснил укрепление рубля

      Минздрав отреагировал на конфликт фельдшера и пенсионерки на Сахалине

      На свитере Зеленского разглядели тайное послание Путину

      Главе охранявшего школу Ижевска ЧОПа вынесли приговор

      Концерт Лолиты в Омске отменили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости