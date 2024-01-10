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20:03, 10 января 2024Экономика

В России предупредили о риске сбоя поставок бананов из Эквадора

Глава АИПП Норина: поставки бананов из Эквадора могут сорваться из-за мятежа

Фото: Ioana Cristiana / Unsplash

Российские импортеры стали получать уведомления от контрагентов о возможном срыве поставок бананов из Эквадора после начала вооруженного мятежа мафиозных группировок в латиноамериканской стране. Об этом сообщила президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина. Ее слова приводит РБК.

Речь идет о логистических сбоях из-за временного закрытия портов в Эквадоре. После начала вооруженного мятежа в стране местные агентства стали отменять выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов, уточнила Норина. Кроме того, за последнее время участились случаи срыва сроков доставки картона, а производители начали отказываться осуществлять срез бананов. На этом фоне поставщики заявили, что они не смогут полностью отгрузить запланированные объемы продукции на этой неделе.

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При этом ранее исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар, напротив, заявлял о стабильной работе эквадорских портов и продолжении бесперебойных поставок этих фруктов из латиноамериканской страны. Он утверждал, что вопреки мятежу мафиозных группировок в портах не наблюдается логистических сбоев в погрузке бананов.

Эквадор является ключевым поставщиком бананов на российский рынок. В 2020 году доля латиноамериканской страны оценивалась на уровне около 96 процентов. Согласно данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза»), в январе-ноябре 2023 года из 1,306 миллиона тонн бананов, поставленных в РФ, на Эквадор пришлась 1,302 тонны.

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      Анатолий Акулов
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