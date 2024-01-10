Влияние мятежа в Эквадоре на поставки бананов оценили

Глава Acorbanec Салазар: поставки бананов из Эквадора идут в штатном режиме

В настоящее время поставки бананов из Эквадора идут в штатном режиме, несмотря на мятеж представителей местных мафиозных группировок. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар. Его слова приводит Telegram-канал РБК.

Как уточнил Салазар, эквадорские порты сейчас функционируют в стабильном режиме. Это обстоятельство не способствует возникновению каких-либо трудностей при отправке бананов иностранным покупателям. В настоящее время в латиноамериканской стране не наблюдается логистических сбоев, загрузка фруктов происходит в штатном порядке, заключил глава Acorbanec.

Эквадор является ключевым поставщиком бананов на российский рынок. В 2020 году доля латиноамериканской страны оценивалась на уровне около 96 процентов. После начала боевых действий на Украине доля эквадорских бананов в российском импорте незначительно упала. По итогам 2022-го Эквадор снизил экспорт этой продукции в России на 2 процента, до 82,88 миллиона ящиков весом 18,14 килограмма каждый, а в январе-ноябре 2023-го — до 67,3 миллиона ящиков.

Ранее о рисках сбоев поставок эквадорских бананов в Россию предупреждал заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов. Однако, как уточнил эксперт, в настоящее время говорить о возникновении каких-либо логистических проблем из-за вооруженного мятежа в латиноамериканской стране пока преждевременно.

Вооруженное противостояние в Эквадоре началось 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого беспорядки распространились и на другие места лишения свободы. На этом фоне президенту Эквадора Даниэлю Нобоа пришлось ввести чрезвычайное положение и комендантский час в стране.

Однако кризис усугубился 9 января после побега из тюрьмы главаря второй крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колона Пико. На фоне столкновений и захвата госучреждений в столицу Эквадора Кито стянули военную технику.