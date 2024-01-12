Шойгу рассказал об испытаниях системы помехозащищенных боеприпасов

Шойгу: в России завершаются испытания системы помехозащищенных боеприпасов

Испытания созданной в России системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов завершаются. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве сообщили, что министр проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области.

«Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов. Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК — прим. «Ленты ру»), управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов», — сказал он.

Шойгу отметил, что УМПК, которыми оснащают свободнопадающие авиабомбы калибра 250, 500 и 1500 килограммов, успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.

В декабре 2023 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения бомб.

В Минобороны России рассказали, что применение бомб с УМПК позволяет самолетам наносить удары, находясь за пределами зоны противовоздушной обороны противника.