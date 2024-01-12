Спецпредставитель США приехала в Киев

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Прицкер приехала в Киев

Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер приехала в Киев. Об этом сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк в X.

«Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления», — говорится в публикации дипломата.

Как рассказала Прицкер в X, делегация провела встречу с вице-премьером по вопросам восстановления Украины Александром Кубраковым. По ее словам, стороны обсуждали шаги для увеличения украинского экспорта и восстановления экономики республики.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в столицу Украины Киев. В ходе визита президент Украины Владимир Зеленский и Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для республики сроком на 10 лет.