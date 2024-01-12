Следствие попросило арестовать Удальцова

Следствие просит арестовать лидера «Левого фронта» Удальцова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следственные органы просят арестовать активиста, ему предъявлено обвинение по уголовному делу об оправдании терроризма.

Адвокат Виолетта Волкова предположила, что основанием для привлечения его к уголовной ответственности мог стать «пост в соцсетях».

11 января Удальцова увезли на допрос в Следственный комитет России, а у него дома силовики провели обыски и изъяли электронные носители и гаджеты.

21 декабря 2023 года Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ Удальцову, который нарушил порядок проведения митинга. Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.