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11:31, 12 января 2024Силовые структуры

Следствие попросило арестовать Удальцова

Следствие просит арестовать лидера «Левого фронта» Удальцова

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следственные органы просят арестовать активиста, ему предъявлено обвинение по уголовному делу об оправдании терроризма.

Адвокат Виолетта Волкова предположила, что основанием для привлечения его к уголовной ответственности мог стать «пост в соцсетях».

11 января Удальцова увезли на допрос в Следственный комитет России, а у него дома силовики провели обыски и изъяли электронные носители и гаджеты.

21 декабря 2023 года Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ Удальцову, который нарушил порядок проведения митинга. Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.

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      Любовь Ширижик
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