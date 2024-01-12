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20:43, 12 января 2024Мир

В ФРГ признали отсутствие контроля над переданным на Украину вооружением

Spiegel: в ФРГ не проверяли, остается ли переданное экспортное оружие на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Контролирующие органы немецкого правительства ни разу не проверяли реальное местоположение экспортных вооружений, переданных Украине ранее. Об этом говорится в материале издания Der Spiegel со ссылкой на ответ Министерства экономики страны по соответствующему запросу депутата бундестага Севима Дагделена.

«Федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе... [в том числе] на Украине, являющейся главным получателем немецких вооружений, где не проводилось никаких проверок», — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев заверил правительство ФРГ в отсутствии намерений переправлять оружие куда-либо, и поэтому правительство так и не приняло решение о проведении выездной проверки из опасений «в ущербе для эффективной защиты Украины от российской агрессии».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в американском военном ведомстве нет свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом. Как считает Райдер, украинская армия эффективно использует получаемое от западных союзников оружие.

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      Виктория Кондратьева
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