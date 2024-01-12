В КХЛ отреагировали на нецензурную брань арбитра в адрес тренера во время матча

В КХЛ заявили, что подвергнут арбитра Наумова санкциям за нецензурную брань

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов отреагировал на нецензурную брань судьи Дениса Наумова в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в матче регулярного чемпионата против «Амура». Его слова опубликованы в Telegram-канале КХЛ.

Функционер от лица департамента судейства лиги принес извинения. «Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — отметил он.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 12 января. «Рот свой закрой», — в нецензурной форме обратился Наумов к Кравцу, который перед этим задал вопрос арбитру. Ответ судьи вызвал удивление как у тренера, так и у находившихся рядом хоккеистов.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Авангарда». Омский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков. «Амур» из Хабаровска с 50 очками идет девятым.