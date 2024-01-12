Захарова заявила о ставшем визитной карточкой англосаксов воровстве

Представитель МИД РФ Захарова: воровство стало визитной карточкой англосаксов

Воровство стало визитной карточкой англосаксов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на одобрение Белым домом законопроекта об изъятии российских активов, передает ТАСС.

«Воровство государственной, частной и общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого это называлось по-другому: пиратство, например», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что США пытаются навязать Европейскому союзу (ЕС) «антироссийские шаги по конфискации активов России», а также уже смогли навязать свою позицию партнерам по «Большой семерке» (G7).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала конфискацию замороженных российских активов.