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04:06, 13 января 2024Мир

Байден снова отправится на отдых

Белый дом: Байден отправится в резиденцию в Кэмп Дэвид на отдых
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в субботу, 13 янврая, отправится в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что Кэмп Дэвид американский глава проведет выходные.

Ранее Байден провел в загородной резиденции канун Рождества. 27 декабря президент и первая леди отправились на Санта-Крус, Виргинские острова, где остались на новогодние праздники.

Республиканцы сделали подсчеты и выяснили, что за время на посту президента (2,5 года) Джо Байден потратил 358 дней на выходные, то есть он отдыхал почти целый год.

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      Юлия Мискевич
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