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19:40, 13 января 2024Наука и техника

Игровая индустрия столкнулась с массовыми увольнениями

Aftermath: более 2,5 тысячи разработчиков видеоигр были уволены с начала года

Фото: Unsplash

Проблема массовых увольнений, с которой игровая индустрия столкнулась еще в 2023 году, остается трендом и в 2024-м. Как сообщает издание Aftermath, из крупных компаний игрового сегмента с начала 2024 года были уволены более 2,5 тысячи человек.

В частности, лишились работы около 1800 человек, помогавших обслуживать популярный игровой движок Unity, 500 сотрудников стримингового сервиса Twitch, а также 170 специалистов платформы для геймеров Discord. Кроме того, без работы оказались минимум несколько десятков разработчиков видеоигр из игровой студии Lost Boys Interactive (принадлежит компании Gearbox), принимавшей участие в создании игры Diablo IV.

В последнем случае проблема может быть связана с отсутствием финансирования. Владеющая Gearbox издательская группа Embracer не смогла убедить саудовских инвесторов вложить в компанию два миллиарда долларов.

Тем временем представители сервиса Steam подвели итоги 2023 года, назвав лучшие игры, доступные на площадке. В их числе оказались Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2 и Call of Duty.

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      Олег Давыдов
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