Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:00, 13 января 2024Наука и техника

Названо самое неэффективное оружие в зоне украинского конфликта

Аналитик Прохватилов: западные танки — наименее эффективное оружие в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Западные танки оказались одним из самых неэффективных видов оружия в зоне украинского конфликта: они слишком тяжелые, уязвимые, требуют серьезного обслуживания, которое практически невозможно обеспечить в ходе боевых действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Западные танки совершенно не годятся. Они дорогостоящие, для обслуживания требуется целый батальон обслуги, высочайший класс экипажей. Кроме того, они слишком тяжелые, вязнут в нашей грязи, их не выдерживают мосты, приходится подгонять специальную технику. И они уязвимы. Уязвимы все танки, но наши дешевле и проще в обслуживании. Западная концепция мощных сверхтяжелых танков себя не оправдала», — сказал аналитик.

Россия, по его словам, тоже вынесла для себя ряд ценных уроков.

«На первый план теперь выходят дальнобойная артиллерия, беспилотники, высокоточные дальнобойные ракеты, которые запускаются с самолетов, но издалека. Я в принципе считаю, что и танки, и пилотируемая авиация свое отжили. Они будут использоваться в конфликтах, но не в таких масштабах», — считает Прохватилов.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Огненный демонСмертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
12 февраля 2018

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Британия вновь атаковали Йемен. Чтобы спланировать удары, Байден оставил команду без новогоднего отдыха

      В России заявили о разделении журналистики на два лагеря

      Названо самое неэффективное оружие в зоне украинского конфликта

      В бундестаге потребовали разъяснений слов Шольца о победе над Украиной

      Россиянки рассказали о случаях некорректного обращения в кабинете гинеколога

      На Украине усомнились в гарантиях безопасности от Британии

      Российские войска поразили под Клещеевкой 1-ю президентскую бригаду ВСУ

      Названо способное разбить западные истребители на Украине российское оружие

      Сын Трампа выступил с обвинением в адрес Зеленского

      Нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости