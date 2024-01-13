Названо самое неэффективное оружие в зоне украинского конфликта

Аналитик Прохватилов: западные танки — наименее эффективное оружие в зоне СВО

Западные танки оказались одним из самых неэффективных видов оружия в зоне украинского конфликта: они слишком тяжелые, уязвимые, требуют серьезного обслуживания, которое практически невозможно обеспечить в ходе боевых действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Западные танки совершенно не годятся. Они дорогостоящие, для обслуживания требуется целый батальон обслуги, высочайший класс экипажей. Кроме того, они слишком тяжелые, вязнут в нашей грязи, их не выдерживают мосты, приходится подгонять специальную технику. И они уязвимы. Уязвимы все танки, но наши дешевле и проще в обслуживании. Западная концепция мощных сверхтяжелых танков себя не оправдала», — сказал аналитик.

Россия, по его словам, тоже вынесла для себя ряд ценных уроков.

«На первый план теперь выходят дальнобойная артиллерия, беспилотники, высокоточные дальнобойные ракеты, которые запускаются с самолетов, но издалека. Я в принципе считаю, что и танки, и пилотируемая авиация свое отжили. Они будут использоваться в конфликтах, но не в таких масштабах», — считает Прохватилов.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. Лондон уточнил, что для заметного наращивания поставок дронов Киеву оборонное ведомство страны вынуждено будет задействовать в производстве мощности иностранных партнеров.