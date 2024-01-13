Названы главные ошибки при работе над рельефным прессом

Журналисты Men Today назвали главные ошибки при работе над рельефным прессом. Об этом сообщается в материале издания.

Первой ошибкой было названо выполнение упражнений без отягощений. Рекомендуется делать скручивания в кроссовере или использовать инвентарь при подъеме ног. Следующей ошибкой стала однообразность упражнений.

Далее журналисты обратили внимание на то, что люди не следят за амплитудой движения, так как в конечной точке выполнения упражнения мышцы должны были напряжены. Также стоит следить за тем, чтобы нагрузка приходилась именно на пресс, а не на кор, иначе ожидаемого эффекта не будет.

12 января журналисты издания Men Today назвали способы усилить рельефность пресса без тренировок. Во-первых, было предложено ежедневно пользоваться контрастным душем. По словам авторов, это поможет улучшить циркуляцию крови. Во-вторых, желающим получить плоский живот посоветовали пить рыбий жир.