Песков выразил уверенность в поездке Путина в Якутию

Песков выразил уверенность в том, что Владимир Путин приедет в Якутию еще раз

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что тот, несмотря на отмену запланированного визита, еще раз вернется в Якутию. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Его фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков объяснил, что Путин не привык к тому, что погода меняет его планы. «Она может их отложить, сдвинуть вправо, но поменять не может. И так же, как он приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге еще раз приедет в Якутск», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее в январе Владимир Путин сообщил, что был вынужден отменить запланированный визит в Якутию из-за нелетной погоды. 10 января он впервые прибыл на Чукотку с рабочей поездкой в статусе главы государства.