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10:32, 13 января 2024Мир

В Китае оценили реакцию Пекина на активность США на Тайване

Профессор указал на стремление КНР воссоединиться с Тайванем из-за действий США

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

КНР становится более настойчивой в вопросе воссоединения с Тайванем из-за действий США, которые ведут «подрывную деятельность». На это указал профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй, передает РИА Новости.

Профессор подчеркнул, что если Пекин применит силу, то попадет в «мешок», подготовленный Вашингтоном. Это и разрушит Тайвань, и приведет Китай к санкциям, тщательно подготовленным американской стороной. При этом, если не применять силу, Тайвань также будет разрушен, считает Хунвэй.

«США увидели, как мировой финансовый центр Гонконг был разгромлен в беспорядках, и они были очень воодушевлены, поэтому сейчас Вашингтон усиливает свою подрывную деятельность на Тайване, что, в свою очередь, заставляет материковый Китай ощущать неотложность вопроса воссоединения», — заявил профессор.

Хунвэй отметил, что ни США, ни Япония не согласятся на полное воссоединение Китая с Тайванем, причем не важно, произойдет оно мирным или военным путем. «В отсутствие лучших вариантов Штаты и Япония будут считать Тайвань захваченным и поддерживать статус-кво», — считает он.

Профессор добавил, что сохранение статус-кво не означает, что Вашингтон и Токио не будут оказывать влияние на Тайвань — по его мнению, страны будут использовать антикитайскую пропаганду, активизировав усилия по выводу богатств и приоритетных отраслей острова за его пределы. Он считает, что из-за этого молодежь Тайваня не будет видеть будущего с материковым Китаем.

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11 января 2024 года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что вопрос принадлежности Тайваня — ключевой для Китая, обозначив его как «красную линию» в отношениях с США, которую Вашингтон не должен пересекать. По словам дипломата, США делают опрометчивые заявления о недопустимости вмешательства в выборы на Тайване, в связи с чем «Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против».

Президентские выборы на Тайване стартуют 13 января. В них участвуют трое кандидатов — Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающей за провозглашение независимости Тайваня, Хоу Юи от партии Гоминьдан, стремящейся нормализовать отношения и развить связи с материковым Китаем, а также основатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, рассчитывающую на развитие отношений с Китаем в определенных рамках.

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      Сергей Истомин
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