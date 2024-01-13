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00:12, 13 января 2024Мир

В России прокомментировали гибель американца в украинской тюрьме

Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американца Лира на Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в социальной сети X прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

Дипломат обвинил украинские власти в «отвратительном преступлении» против гражданина США. Он также заявил о презрении киевского режима «к свободе слова» блогера.

Ранее 12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме. Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена».

В апреле Министерство иностранных дел Чили заявило об исчезновении в Харькове журналиста Гонсало Лиры, критиковавшего Киев.

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      Марина Совина
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