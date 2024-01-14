Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 14 января 2024Наука и техника

Доход главы Apple резко упал

Доход главы Apple Тима Кука в 2023 году резко упал, он заработал $63,2 млн

Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Доход главы Apple Тима Кука резко упал: в 2023 году он заработал 63,2 миллиона долларов (около 5,5 миллиарда рублей) по сравнению с 99,4 миллиона долларов (около 8,7 миллиарда рублей) в 2022-м. Об этом говорится в официальном отчете компании.

В источнике отмечается, что общий заработок Кука включает в себя 3 миллиона долларов (около 264,3 миллиона рублей) базовой зарплаты, 47 миллионов долларов (около 4,1 миллиарда рублей) в виде акций, 10,7 миллиона долларов (около 943 миллионов рублей) в виде бонусов по результатам работы и 2,5 миллиона долларов (около 220 миллионов рублей) в виде других компенсаций.

Кроме того, известно, что Кук владеет в общей сложности более чем тремя миллионами акций Apple, а также миллионом акций RSU, права на которые ему еще не переданы.

В отчете отмечается, что в 2023 году совет директоров Apple, акционеры и сам Кук решили уменьшить вознаграждение главы компании. Планировалось, что он получит 49 миллионов долларов (около 4,3 миллиарда рублей), но в итоге эта сумма была увеличена благодаря успешной работе компании.

Ранее Кук рассказал, что задумывался о своей отставке. Он отметил, что следующим руководителем IT-гиганта должен стать человек, хорошо знакомый с его спецификой.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не надо никого освобождать». Во Франции призвали Россию позволить Европе умереть самостоятельно

      Москвичей предупредили об обильном продолжительном снегопаде

      Семилетний мальчик поджег ТРЦ в Киеве

      Тренер «Спартака» высказался о связи прихода Ковальчука с серией поражений клуба

      В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада

      Жена Смолова похвасталась фигурой в купальнике

      Стало известно об отказе Черчесова клубу из Азиатской лиги чемпионов

      В России отреагировали на призыв подключить Москву к переговорам по Украине

      Доход главы Apple резко упал

      Россияне избили не пустившего их с пивом в салон водителя маршрутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости