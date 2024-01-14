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16:46, 14 января 2024Спорт

Джокович начал защиту титула на Australian Open

Теннисист Новак Джокович победил Прижмича и вышел во второй круг Australian Open

Фото: Issei Kato / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в первом круге Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен оказался сильнее хорвата Дино Прижмича со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа и 1 минуту. Джокович вышел во второй круг, где сыграет с победителем матча между австралийцами Алексеем Попыриным и Марком Полмансом.

После встречи Джокович похвалил соперника. Он заявил, что тот заслуживает аплодисментов, и удивился тому, что вдвое старше Прижмича.

Таким образом, сербский теннисист начал защиту титула на Australian Open. В прошлом году в решающем поединке он переиграл грека Стефаноса Циципаса и стал десятикратным чемпионом турнира.

Джокович является первой ракеткой мира. Он 23 раза побеждал на турнирах «Большого шлема», что является рекордом.

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      Анастасия Борисова
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