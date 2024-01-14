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12:52, 14 января 2024Россия

Путин призвал наращивать темпы развития Дальнего Востока

Путин заявил о необходимости наращивания темпов развития Дальнего Востока

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания темпов развития Дальнего Востока. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства выразил мнение, что на первом этапе было непросто «сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий». «На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы», — сказал Путин.

Комментируя итоги поездки на Чукотку и в Хабаровский край, президент отметил, что власти реализуют большую программу по освоению Дальнего Востока. «Причем она многовекторная, и результаты есть. Будем, безусловно, работать дальше над всеми этими вопросами. Я очень надеюсь, что люди это чувствуют», — заявил глава государства.

Ранее Путин в ходе прямой линии пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. Глава государства согласился с мнением, что эту меру «хорошо бы расширить». Но при этом добавил, что это вопрос дополнительного финансирования из госбюджета.

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      Олег Давыдов
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