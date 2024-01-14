Президент Владимир Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в СВО

Президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в специальной военной операции (СВО). Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Дальневосточники сражаются на передней линии фронта очень достойно», — заявил глава государства.

Ранее Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего страны. По мнению главы государства, их освоение несет перспективы. По словам главы государства, развитием Дальнего Востока начали заниматься неслучайно. Он указал, что там есть рынки сбыта и партнерство.

Президент также заявил о необходимости наращивания темпов развития Дальнего Востока. Он выразил мнение, что на первом этапе было непросто «сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий».

