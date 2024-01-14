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14:59, 14 января 2024Россия

Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в СВО

Президент Владимир Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов с Дальнего Востока в специальной военной операции (СВО). Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Дальневосточники сражаются на передней линии фронта очень достойно», — заявил глава государства.

Ранее Путин назвал Дальний Восток и Арктику регионами для будущего страны. По мнению главы государства, их освоение несет перспективы. По словам главы государства, развитием Дальнего Востока начали заниматься неслучайно. Он указал, что там есть рынки сбыта и партнерство.

Президент также заявил о необходимости наращивания темпов развития Дальнего Востока. Он выразил мнение, что на первом этапе было непросто «сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий».

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      Олег Давыдов
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