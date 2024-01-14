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18:47, 14 января 2024Спорт

Стало известно об отказе Черчесова клубу из Азиатской лиги чемпионов

СЭ: Черчесов отказал одному из клубов — участников Азиатской лиги чемпионов

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить один из клубов — участников Азиатской лиги чемпионов. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Название команды, предложение которой не принял российский специалист, не уточняется. По информации источника, Черчесова не устроили финансовые условия контракта.

С декабря 2021-го по июль 2023-го Черчесов возглавлял венгерский «Ференцварош». Тренер был уволен после того, как клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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      Алексей Гусев
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