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12:46, 14 января 2024Мир

В Британии не согласились с позицией Эрдогана относительно ударов по хуситам

Глава МИД Британии Кэмерон не согласился с мнением Эрдогана по ударам по хуситам
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Великобритании правительство не согласно с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ударов британо-американской коалиции по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом рассказал глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

12 января турецкий лидер обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов и в попытке при этом превратить Красное море в «море крови».

«Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган. Но наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран», — отметил Кэмерон, реагируя на мнение Эрдогана.

Глава МИД Британии также подчеркнул, что Турция остается важным союзником по НАТО, но в данном случае позиции стран расходятся.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион.

Позже премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

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      Анна Щербакова
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