В Эстонии отказались депортировать военнообязанных украинцев из страны

Премьер Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста

Таллин не будет высылать и депортировать из страны прибывших в Эстонию украинцев мобилизационного возраста, Киев должен сам содействовать их желанию вернуться на родину. Об этом в интервью изданию The Kiev Independent заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем ничего делать для их выдачи. Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно», — заявила она, добавив, что уже обсуждала этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации трех схем уклонения от мобилизации. В рамках одной из них призывникам помогали пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Организаторы таких перемещений брали за свои услуги по десять тысяч долларов с человека.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.