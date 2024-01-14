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09:00, 14 января 2024Бывший СССР

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Первые сигналы прозвучали около 7:25 по московскому времени, практически одновременно они распространились на Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую и Киевскую области.

Кроме того, воздушная тревога действует на подконтрольной Украине территории Запорожской и Херсонской областей.

В 7:30 Воздушные силы предупредили о баллистической угрозе в регионах, где звучат сигналы, и попросили население пройти в укрытия, передает издание «Зеркало недели». В 7:52 был дан отбой угрозы. После этого последовали отбои тревоги по областям.

Накануне воздушная тревога дважды действовала по всей территории Украины. Первый раз она объявлялась ранним утром и действовала два часа. После этого сигнал прозвучал в Харьковской и Винницкой областях, а также в Киеве в 12:51 по московскому времени и вскоре предупреждение распространилось на все регионы.

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      Марина Совина
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