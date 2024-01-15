Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

Главного свердловского десантника Тетерина признали негодным для участия в СВО

Председателя свердловского отделения Союза десантников России и члена областной Общественной палаты Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве во взятках (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), признали негодным к военной службе, из-за чего он может не вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин.

Тетерин получил ранение и находится на реабилитации

Бушухин рассказал, что его подзащитный выполнял боевые задачи в составе штурмовой группы. На СВО он получил ранение, поэтому сейчас проходит курс реабилитации.

Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе Дмитрий Бушухин адвокат

При этом раскрыть подробности главный десантник Урала отказался, сославшись на запрет командования.

Военного обвиняют в посредничестве во взятках

Тетерина и еще двоих человек задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, директор компании «Уралщебень», чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, а тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю прокуратуры.

18 ноября того же года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина и отправил его под стражу. Он категорически отрицал свою вину, заявлял о заказном характере уголовного преследования и называл обвинения бредом.

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

В понедельник, 15 января 2024 года, Тетерин также отказался признать вину. «Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Если бы хотел скрыться, то сделал бы это. Вместо этого я вернулся», — отметил десантник в разговоре с E1.RU.

С конца 2021 года Тетерин просил отправить его под домашний арест, однако ему отказывали, ссылаясь на то, что десантник может влиять на других участников дела. В июне 2022-го главу свердловского отделения Союза десантников России выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест, а в конце года Тетерин уехал в зону СВО.

Тетерин воевал в Афганистане и получил награду от Путина

Евгений Тетерин родился 23 декабря 1966 года в Екатеринбурге. Участвовал в боевых действиях в Афганистане и Сирии и имеет награды, среди которых орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».

Кроме того, 15 января, после судебного заседания, Тетерин рассказал, что получил медаль «За храбрость» II степени, учрежденную президентом России Владимиром Путиным. «Да, я был награжден медалью "За храбрость" II степени за особые заслуги перед Отечеством», — заявил он и показал удостоверение к награде за подписью Путина.