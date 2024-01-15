В России отреагировали на сообщения о подготовке НАТО к войне с Москвой

Сенатор Джабаров усомнился в достоверности новости о подготовке ФРГ к войне с РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на публикуемые в СМИ новости о подготовке ФРГ плана войны между НАТО и Россией, которая, по данным источников, может начаться летом 2025 года. В беседе с «Лентой.ру» сенатор усомнился в достоверности подобных сообщений.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера ФРГ написал, что страна разрабатывает план войны между НАТО и Москвой, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Согласно документу Минобороны Германии, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг.

«Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild — это желтая пресса, и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех», — сказал сенатор.

Можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но я не думаю, что они, разрабатывая такие планы, допустили бы утечку таких данных. Поэтому я не верю в эту информацию Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

13 января президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что конфликт на Украине демонстрирует, что Германия должна делать больше ради собственной защиты. По его мнению, США также будет ждать большего вклада в Североатлантический альянс со стороны европейских стран.