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07:00, 16 января 2024Спорт

Фитнес-тренер дала советы по похудению к весне

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Ольга Иванова дала советы тем, кто хочет привести себя в хорошую физическую форму к весне. Ее слова приводит «Волгоградская правда».

По словам специалиста, для похудения нужно не голодать, а сбалансированно питаться, а также не забывать о физической нагрузке. «Совсем не обязательно торчать в спортзале часами, работая на износ. Лучше заниматься по десять минут, но зато ежедневно. Можно подобрать упражнения для проблемных частей тела», — отметила Иванова.

Тренер также советовала спать не менее семи часов в сутки и обратить внимание на бег. «Перед стартом лучше сделать небольшую зарядку, а начинать бегать нужно с малых дистанций», — заявила Иванова.

Ранее фитнес-тренер Алина Высоцкая дала советы по быстрому возвращению в форму после длительных праздников. Специалист посоветовала отказаться от строгих диет. «Вводите новые продукты и изменения постепенно, давая своему организму время адаптироваться», — добавила она.

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      Алексей Гусев
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