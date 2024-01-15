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13:14, 15 января 2024Спорт

Израильский игрок турецкого клуба ответил на обвинения в разжигании вражды

Израильский игрок «Антальяспора» Ехезкель: я не делал ничего провокационного
Сагив Ехезкель

Сагив Ехезкель. Кадр: ONE - הערוץ הרשמי / YouTube

Израильский игрок турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель ответил на обвинения в разжигании вражды. Его цитирует Ynet.

По словам спортсмена, он не делал ничего провокационного, когда 14 января отпраздновал забитый «Трабзонспору» гол (1:1), указывая на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида. «Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — подчеркнул Ехезкель.

После матча турецкий клуб сначала отстранил футболиста, а после разорвал с ним контракт в одностороннем порядке. Ехезкелю пришлось давать показания в полиции. Ожидается, что 15 января он вернется в Израиль.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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      Дарья Коршунова
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