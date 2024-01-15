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12:40, 15 января 2024Экономика

Курс евро опустился ниже 96 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 96 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) в моменте опустился ниже отметки в 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Однако ближе к 12:42 по московскому времени котировки европейской валюты незначительно укрепились к российской и достигли уровня в 96,08 рубля. Впрочем, в сравнении с показателем закрытия предыдущей торговой сессии курс евро ослаб более чем на рубль (на 1,01 рубля).

К этому времени курс доллара продемонстрировал схожую динамику. Котировки американской валюты к 12:45 по московскому времени снизились на 70 копеек и достигли уровня в 87,71 рубля. Курс юаня, в свою очередь, упал на 8 копеек и снизился до отметки в 12,14 рубля.

Курс евро на Мосбирже падает не первый день. В ходе торгов 12 января курс европейской валюты впервые с 13 декабря опустился ниже отметки в 97 рублей и снизился до уровня в 96,77 рубля. Котировки американской валюты в моменте падали до 88,11 рубля.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков в разговоре с «Лентой.ру» связывал подобную динамику с рядом факторов, включая активную покупку рублей отечественными экспортерами. При этом еще одной важной причиной укрепления рубля к ведущим мировым валютам, как уточнял эксперт, стало возобновление валютных операций руководством Центробанка (ЦБ), включая продажу или покупку валюты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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      Анатолий Акулов
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