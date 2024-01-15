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16:41, 15 января 2024Мир

ОБСЕ обвинили в игнорировании смерти журналиста из США в украинской тюрьме

Постпредство РФ: в ОБСЕ не отреагировали на смерть Лиры в украинской тюрьме

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейра не отреагировала на смерть в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. В игнорировании этой проблемы Рибейру обвинило постпредство РФ, сообщает ТАСС.

«Неудивительно, что этот вопиющий пример репрессий остался без реакции и постпредства США при ОБСЕ, которые обычно очень пекутся о правах "правильных" СМИ», — говорится в заявлении российской миссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в гибели Лиры. По ее словам, руководство США не предприняло усилий для освобождения журналиста, хотя не могло не знать о ситуации с Лирой и имело возможность спасти его.

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      Дарья Балацкая
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