Популярное у звезд средство для похудения оказалось причиной пожизненной диареи

Daily Mail: после терапии Ozempic женщина до конца жизни будет испытывать диарею

47-летняя Билли Фарли, которая прибегла к популярному у звезд средству для похудения — уколами препарата Ozempic, до конца жизни будет испытывать боль и диарею. О том, что препарат оказался причиной этой проблемы, пишет Daily Mail.

Сообщается, что 47-летняя Билли Фарли является одной из пострадавших, подавших иск против компании Novo Nordisk — компании, которая производит препараты Ozempic и Wegovy. В исковой документации она заявила, что принимала эти лекарства по рецепту врача и они стали причиной развития у нее паралича желудка — гастропареза. По ее словам, медики провели ей сложную операцию, после завершения которой сообщили, что она будет пожизненно испытывать боль и диарею.

В суде дело Фарли будет объединено с материалами других пострадавших, которые тоже принимали препарат по рекомендации врачей и столкнулись с серьезными негативными последствиями, рассказал адвокат Кэмерон Стивенсон. Он добавил, что в США в судах находится около 40 таких исков. Кроме того, ведется сбор данных по еще тысяче случаев. Общее же число пострадавших может составить более десятка тысяч человек.

Ранее 69-летняя американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что похудела благодаря препаратам для диабетиков. Считается, что этот способ использовали телезвезда Ким Кардашьям, бизнесмен Илон Маск и другие знаменитости.

Препараты Ozempic и Wegovy были разработаны для пациентов с диабетом второго типа. Главным его действующим веществом является семаглутид, который имитирует действие гормона, вырабатывающегося при поступлении пищи в желудок — в результате поджелудочная железа вырабатывает инсулин, и это снижает уровень глюкозы. Поскольку препарат блокирует голод, он быстро стал популярным среди знаменитостей, которые хотели без усилий сбросить лишние килограммы.