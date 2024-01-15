Предполагаемый момент уничтожения «Точек-У» над Курской областью попал на видео

Предполагаемый момент перехвата ракет ВСУ над Курской областью попал на видео

Предполагаемый момент перехвата и уничтожения ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» над Курской областью попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».

На кадрах слышно два мощных хлопка в небе над городской застройкой, после чего у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация.

Об атаке на регион в ночь на 15 января сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, были перехвачены три выпущенные Вооруженными силами Украины ракеты.

Минобороны подтвердило попытку нанесения удара по российской территории. Там уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили три ракеты ТРК «Точка-У»