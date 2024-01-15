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17:36, 15 января 2024Бывший СССР

В Латвии предложили выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

В Латвии собирают подписи за выход из конвенции по запрету противопехотных мин
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kapochi / Wikimedia

В Латвии начали собирать подписи за выход Риги из международной конвенции по запрету противопехотных мин. Об этом сообщает ТАСС.

«Представитель инициативы Атис Станкевич хочет, чтобы Латвия реалистично оценила свою оборонную стратегию и в условиях нынешних угрожающих обстоятельств пересмотрела свое членство в Оттавской конвенции по противопехотным минам», — говорится в сообщении.

Сторонники выхода из конвенции утверждают, что общество Латвии смогло бы обрести уверенность в том, что в случае нападения для защиты границы страны будет использовано и такое средство, как противопехотные мины. В частности, на фоне событий на Украине в Риге предлагают заминировать и границу с Россией.

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Рига присоединилась к международной конвенции в 2005 году. Сбор подписей проходит в интернете, на портале общественных инициатив.

Ранее стало известно, что в январе в Латвии пройдут военные учения НАТО. Тренировки будут проведены с целью отработать авиационную поддержку подразделений в городской среде и за ее пределами.

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      Александр Курбатов
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