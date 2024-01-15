В Подмосковье загорелся склад с запчастями для автомобилей

МЧС по Подмосковью: в Мытищах загорелся склад с автомобильными запчастями

Склад с запасными частями для автомобилей загорелся в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области, пишет РИА Новости.

«В 15:10 поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51», — пояснил собеседник агентства.

В МЧС отметили, что площадь возгорания в складском помещении достигла 600 квадратных метров. На данный момент, по предварительной информации, пострадавших нет.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В Wildberries также сообщили, что четверо из 16 разыскиваемых исполнителей сгоревшего склада найдены. Они вышли на связь. На данный момент маркетплейс пытается найти еще 12 сотрудников. При этом в компании заявили, что никто из них пропавшим не числится.