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16:18, 15 января 2024Россия

В Подмосковье загорелся склад с запчастями для автомобилей

МЧС по Подмосковью: в Мытищах загорелся склад с автомобильными запчастями

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Склад с запасными частями для автомобилей загорелся в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области, пишет РИА Новости.

«В 15:10 поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51», — пояснил собеседник агентства.

В МЧС отметили, что площадь возгорания в складском помещении достигла 600 квадратных метров. На данный момент, по предварительной информации, пострадавших нет.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В Wildberries также сообщили, что четверо из 16 разыскиваемых исполнителей сгоревшего склада найдены. Они вышли на связь. На данный момент маркетплейс пытается найти еще 12 сотрудников. При этом в компании заявили, что никто из них пропавшим не числится.

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      Никита Абрамов
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