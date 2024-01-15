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13:06, 15 января 2024Спорт

В России заинтересовались игроком английского клуба

«Крылья Советов» заинтересовались полузащитником английского «Халла» Траоре

Фото: Molly Darlington / Reuters

Секу Траоре, агент полузащитника английского «Халла» Адамы Траоре, рассказал об интересе к игроку в российских клубах. Его слова приводит «Матч ТВ».

Агент заявил, что игроком английского клуба заинтересовались «Крылья Советов». «Также у нас есть официальное предложение от испанского "Лас‑Пальмаса". Но мы предпочитаем переехать в Россию, поскольку я знаю рынок и у меня там играют три клиента», — отметил он.

В текущем сезоне 28-летний Траоре провел за «Халл» 21 встречу во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу. Турнир возобновится 3 марта.

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      Дарья Коршунова
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