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04:00, 15 января 2024Наука и техника

В США оценили применение российских «летающих радаров»

MWM: Россия стала чаще применять самолеты А-50У для поиска авиации ВСУ

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Россия стала чаще применять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У для поиска и нейтрализации авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Применение «летающих радаров» оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что модернизированный А-50У отличается от базовой версии усовершенствованным оборудованием, которое позволяет отслеживать до 300 воздушных целей. А-50У может передавать данные о целях 40 истребителям. Также самолет получил более экономичные двигатели, которые увеличивают время нахождения А-50У в воздухе.

«В последнее время российские военно-воздушные силы все чаще используют А-50 для сопровождения операций против украинской авиации, обеспечивая поддержку не только истребительным подразделениям, но и наземным средствам противовоздушной обороны», — пишет издание.

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В ноябре военный эксперт Вадим Мингалев сообщил, что совместная работа зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» с самолетом ДРЛОиУ А-50 увеличивает точность поражения целей в зоне проведения специальной военной операции.

В январе прошлого года в Минобороны России рассказали, что самолеты А-50У помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей ВСУ. Там отметили, что излучение радара А-50У направляется в разные стороны, поэтому у него нет мертвых зон.

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      Даниил Иринин
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