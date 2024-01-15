В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

Воздушное командование «Запад» ВСУ сообщило о смерти летчика-генерала Павловича

Стало известно о смерти одного из самых опытных боевых пилотов Украины генерала Станислава Павловича. Об этом Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летний военный был летчиком-снайпером, он начал карьеру обычным пилотом и дорос до командира бомбардировочного авиационного полка. Павлович летал практически до самой смерти, в последние годы он управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24. Причина его гибели не раскрывается.

Ранее журнал Military Watch Magazine пришел к выводу, что ВСУ не смогут восполнить потерю сбитых квалифицированных пилотов. Издание напомнило, что в начале прошлой недели стало известно об уничтожении пилота истребителя МиГ-29 с позывным Голубой Шлем.

В ноябре 2023 года российскими войсками был уничтожен украинский танкист Максим Гацанюк. Украинские СМИ ранее присвоили Гацанюку звание «Лучший танкист Вооруженных сил Украины». Боец неоднократно появлялся в эфире национального телевидения, утверждая, что Киеву «осталось всего ничего» до победы в конфликте.