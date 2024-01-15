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00:25, 15 января 2024Россия

В Wildberries уточнили количество не вышедших на связь сотрудников после пожара

Wildberries сообщил о попытках установить местонахождение 16 сотрудников

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Компания Wildberries уточнила количество не вышедших на связь сотрудников после пожара на складе в Шушарах. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила «Ленте.ру».

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что в Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Тогда представители компании пояснили, что некоторые сотрудники оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть место пожара.

Пожар на одном из крупнейших складов маркетплейса произошел 13 января. В тот момент в здании находилось около тысячи человек.

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      Марина Совина
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