В Wildberries уточнили количество не вышедших на связь сотрудников после пожара

Wildberries сообщил о попытках установить местонахождение 16 сотрудников

Компания Wildberries уточнила количество не вышедших на связь сотрудников после пожара на складе в Шушарах. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила «Ленте.ру».

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что в Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Тогда представители компании пояснили, что некоторые сотрудники оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть место пожара.

Пожар на одном из крупнейших складов маркетплейса произошел 13 января. В тот момент в здании находилось около тысячи человек.