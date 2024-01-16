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03:00, 16 января 2024Наука и техника

Полковник рассказал о ставшей оружием будущего российской авиабомбе

Полковник Матвийчук назвал оружием будущего российскую авиабомбу «Дрель»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал разработанную для истребителя Су-57 авиационную бомбу «Дрель» оружием будущего. Об особенностях авиабомбы, ставшей образцом передового оружия Вооруженных сил (ВС) РФ, Матвийчук рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это оружие будущего. В нее интегрирован искусственный интеллект, и она может сама принимать решение об осуществлении подрыва цели. Это самонаводящаяся бомба, она разработана специально для Су-57. Она имеет способность преодолевать воздушную противоракетную оборону. Аналога на Западе у этой бомбы нет», — объяснил эксперт.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции начнется в 2024 году. В компании уточнили, что оружие прошло все определенные заказчиком испытания, а в настоящее время ведется разработка линейки боевых частей под нее.

«Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы», — сказали в госкорпорации.

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В июне 2021 года в публикации американского журнала The National Interest планирующая бомба «Дрель» была признана новым российским супероружием, которое станет «идеальным при использовании против перемещающегося врага».

По данным издания, изделие будет представлять собой кассетную планирующую малозаметную бомбу, управляемую глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Ее масса превысит 500 килограммов. Радиус действия — от 30 до 50 километров. Каждая «Дрель» будет содержать 15 самонаводящихся боевых элементов и оснащаться системой идентификации «свой-чужой» и средствами радиоэлектронного противодействия.

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      Кирилл Садовский
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