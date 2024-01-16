Две школьницы пропали в одном районе российского города за сутки

В Октябрьском районе Екатеринбурга за сутки пропали две школьницы

За сутки две школьницы пропали в одном районе Екатеринбурга. Информация об их поиске опубликована на официальной странице поисково-спасательного отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

В Октябрьском районе города исчезли 13-летняя и 14-летние девушки. Розыском школьниц помимо поисковых отрядов занимается управление МВД России по Свердловской области. Обстоятельства их пропажи устанавливаются.

В декабре две 13-летние школьницы пропали после того, как ушли из дома в Чите.

Тогда же отец с 14-летним сыном исчезли в тундре Красноярского края. Мужчина и мальчик брали с собой мобильные телефоны, но они оказались недоступны.