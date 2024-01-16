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15:52, 16 января 2024Экономика

ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС начали реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов РФ
Винсент Ван Петегем

Винсент Ван Петегем. Фото: Johanna Geron / Reuters

Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что в Евросоюзе начали техническую работу над реализацией плана Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России. Его цитирует РИА Новости.

Министры экономики стран ЕС проанализировали ранее выдвинутые предложения. В ЕС «твердо намерены быстро продвигаться в этом вопросе» и хотят достичь «скорого прогресса», уточнил ван Петегем.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России, заявила замглавы ЕК по европейским ценностям и транспарентности Вера Юрова. Речь, по ее словам, идет о способе «иммобилизации доходов» от таких активов.

Однако тогда же Совет Европы отложил решение вопроса использования замороженных активов России. Предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов России «приняли к сведению».

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