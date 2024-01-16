Финские компании уличили в экспорте военных товаров в Россию

Yle: более 20 финских компаний продолжают экспортировать военные товары в Россию

Более 20 компаний в Финляндии уличили в том, что они продолжают экспортировать товары военного назначения в Россию. Об этом сообщила финская корпорация Yle.

Названия организаций не приводится, уточняется, что это небольшие логистические и экспедиторские компании, которыми руководят лица российского происхождения. Они функционируют у границы в Юго-Восточной Финляндии или в Вантаа неподалеку от аэропорта Хельсинки.

По данным пограничной службы страны, неназванные финские компании поставляют в Россию датчики, двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование, подшипники и клапаны, которые могли быть использованы в военных целях, но прямого доказательства этому нет. Однако отмечается, что некоторые клиенты этих финских организаций имеют связи с российскими спецслужбами или оборонной промышленностью.

Ранее сообщалось, что в Финляндии возбудили уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров в обход санкций Европейского союза (ЕС), включая почти 3,5 тысячи беспилотников на сумму два миллиона евро. Продукция была растоможена для экспорта в третьи страны.