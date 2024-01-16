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12:58, 16 января 2024Силовые структуры

Оценено решение о приостановке работы ночного клуба из-за вечеринки Ивлеевой

Мосгорсуд признал законным приостановку работы клуба Mutabor на 90 дней

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции о приостановке работы ночного клуба Mutabor, где прошла голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым была отклонена жалоба на постановление Лефортовского суда столицы от 10 января. Компанию «Арт центр», владеющую торговой маркой «Мутабор», признали виновной по статье 6.6. («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах») КоАП РФ. Приостановка деятельности клуба исчисляется с 27 декабря 2023 года.

Заведение прикрыли в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований по иску Роспотребнадзора. Ведомство предоставило суду материалы проверки в заведении, выявившей в помещениях признаки наличия грызунов и насекомых, переносящих заболевания, неправильное проведение дезинсекционной обработки, на стенах, потолке, полу, барных стойках и оборудовании есть следы грязи и пыли. В целом Роспотребнадзор оценил как «крайне неудовлетворительное» состояние помещений клуба.

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      Любовь Ширижик
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