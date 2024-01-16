Путин заявил о полной продовольственной безопасности России

Путин: Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность

Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность за счет успехов сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что сейчас сельское хозяйство страны демонстрирует «очень хорошие, уверенные темпы развития». «По основным видам продуктов… все стабильно», — добавил он.

В начале января во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока Путин рассказал, что экономика России стала первой среди европейских стран и пятой в мире.

Ранее цены на яйца в России упали ниже психологической отметки. Стоимость десятка яиц в ряде магазинов опустилась ниже 100 рублей. В «Азбуке вкуса» продукт категории С2 продается за 107 рублей в рознице и за 75 рублей — онлайн. В «Магните» их С2 по 86 рублей, в «Пятерочке» — по цене в 75 рублей.