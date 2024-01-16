Российские ракетоносцы выполнили полет над Японским морем

МО России: два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По его словам, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В сентябре стало известно, что два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

В июле в Минобороны России сообщили, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в ходе летно-тактических учений.