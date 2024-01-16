Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 16 января 2024Наука и техника

Российские ракетоносцы выполнили полет над Японским морем

МО России: два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По его словам, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

В сентябре стало известно, что два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

В июле в Минобороны России сообщили, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в ходе летно-тактических учений.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Латвия высылает из страны русскоязычных. Почему власти решили избавиться от сотен русских пенсионеров?

      «Рома» объявила имя нового главного тренера после увольнения Моуринью

      Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте

      Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Как на свою замену отреагировал Васильев?

      Силовики установили личность грозившегося поджечь склад Wildberries сотрудника

      В Госдуме предложили вернуться к использованию потребительской корзины

      Кличко обвинил власти Украины в притеснении критикующих ее СМИ

      Европа столкнулась с рекордным количеством желающих дать ей в долг

      Офис Зеленского четыре года получал искаженные отчеты о публикациях СМИ

      На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости