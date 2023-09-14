Российские Ту-95 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российские Ту-95МС выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что продолжительность полета составила около четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС).

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее в сентябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ВКС России могут получить четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М до конца 2023 года.

В январе в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет.