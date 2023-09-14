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19:02, 14 сентября 2023Наука и техника

Российские Ту-95 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российские Ту-95МС выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что продолжительность полета составила около четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС).

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21 марта 2023

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее в сентябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ВКС России могут получить четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М до конца 2023 года.

В январе в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полет.

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    Даниил Иринин
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