Раскрыты последствия отказа Конгресса США от помощи Киеву

Блинкен предрек Украине и США проблемы при отказе Конгресса от помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев и Вашингтон ждут проблемы, если американский Конгресс не одобрит новые ассигнования для Украины. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNBC.

Блинкен предрек Украине и США проблемы при отказе Конгресса от помощи Киеву и подчеркнул, что «волшебного горшочка с деньгами» не существует.

«Если мы не получим эти деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Думаю, это проблема и для нас, для наших лидерских позиций в мире», — допустил он.

Американский госсекретарь добавил, что США не заинтересованы в прямом военном конфликте с Россией.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

