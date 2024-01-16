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13:58, 16 января 2024Наука и техника

В США оценили предельное число ракетных пусков в год

ArsTechnica: в год можно запускать 150 ракет из Флориды и 75 из Калифорнии

Фото: Joe Skipper / Reuters

В американских штатах Калифорния и Флорида заканчиваются земли под новые пусковые площадки, а существующая инфраструктура, которая бы позволила достигнуть предельного числа пусков, нуждается в модернизации. Об этом ArsTechnica заявил полковник Джеймс Хорн.

Издание напоминает, что в 2024 году с мыса Канаверал (Флорида) планируется провести более ста пусков, а в следующем году с базы Ванденберг (Калифорния) — около 50. По оценке Хорна, имеющиеся возможности позволяют ежегодно из Флориды запускать около 150 ракет, а из Калифорнии — примерно 75, что НАСА планирует делать к 2030 году.

Тем не менее, по словам полковника, существующая в районе расположения космодромов инфраструктура — дороги, мосты, трубопроводы и электрические системы — не обновлялась почти 20 лет.

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Хорн добавил, что возможности расширения космодрома на мысе Канаверал практически исчерпаны.

В октябре 2023 года обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что «Гагаринский старт» на космодроме Байконур, с которого 12 апреля 1961 года впервые в мире человек — советский космонавт Юрий Гагарин — отправился в космос, превратится в музей из-за отсутствия поддержки ОАЭ, которые обещали выделить часть средств на реконструкцию площадки.

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      Иван Потапов
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