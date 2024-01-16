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12:23, 16 января 2024Наука и техника

Второй спутник «Арктика-М» передал первый снимок

«Роскосмос» показал первый снимок, сделанный спутником «Арктика-М» №2

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 передал первый снимок. Все служебные системы второго аппарата серии работают штатно. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Мы получили первый снимок с "Арктики-М" № 2! Спутник находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа "Молния" с наклонением к экватору 63,3 градуса, высотой апогея приблизительно 38,9 тысячи километров и перигея приблизительно 1,4 тысячи километров», — говорится в сообщении.

«Арктику-М» №2 запустили с космодрома Байконур в декабре 2023 года, а первый аппарат серии — в феврале 2021 года. Отмечается, что два спутника будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит для непрерывного слежения за северной территорией России и арктическим регионом.

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16 декабря стало известно, что второй спутник «Арктика-М» отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на целевую орбиту.

В июле в «Роскосмосе» сообщили, что аппарат успешно прошел испытания в термовакуумной камере.

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      Даниил Иринин
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